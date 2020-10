Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esimees Madis Somelar. FOTO: Erik Prozes

Üha enam leian end mõttelt, et minu riik võiks seista enam minu kõrval: mind jõustada, olla oma poliitikas humaansem, mõtestada ja väärtustada meie Eesti loomisele kuluvat aega ja olla eeskujuks minu õpilastele, kirjutab Eesti Ajaloo- ja Ühiskonnaõpetajate Seltsi esimees Madis Somelar.

Olen õpetaja. Minu igapäevane ülesanne on mõtestada õppetööd nii, et igal õpilastega koosveedetud minutil oleks sisuline mõte ja väärtus. Mõistlikult aega kasutada on suur oskus ja loob väärtust. Suunan oma õpilasi õppetöö kavandamisel, püüan neid jõustada, et nad oleksid enamat: loeksid rohkem, oleksid analüütilised, teaksid Eesti ja maailma kultuuriloost. Kõnelen alati Eesti Vabariigist suure asutusega, sest usun, et väärikas suhtumine meie Eestisse suurendab ka nendes lugupidamist ja armastust sellesse riiki. Räägin alati, et koostöö selle riigi tegemine on ülioluline, sest meil on üks ühine Eesti ning me loome selle riigi tulevikku koos.

Meie riigi suurimaks rikkuseks on meie inimesed ning inimressursi väärindamine on õpetajakutse suurim ülesanne. Tajun endal vastutust tuleviku Eesti loomisel. Seetõttu pühendun. Ajaloo- ja ühiskonnaõpetuse õpetaja ülesanne on kõneleda kogu inimkonna ajaloost – kultuuriloost, silmapaistvatest isikutest, eeskujudest, aga ka keerulistest vastasseisudest ning ühiskonna ees seisvatest väljakutsetest. Püüan alati õpilastega ühiselt leida murekohtadele lahendusi.

Mul on õpilasi, kelle kodune keel on eesti keel, kuid on ka õpilasi, kes kõnelevad kodus vene, saksa, prantsuse, hispaania või soome keeles. Kõiki muukeelseid vanemaid ühendab püüd minuga õpilaste arenguvestlusel kõneleda eesti keeles. Vanemad soovivad, sõltumata rahvusest, et nende lastel läheks koolis hästi – et neist kasvaksid viisakad ja targad noored, kes viiksid Eesti ühiskonda edasi. Mul on õpilasi, kes ei tea oma isa nime, on õpilasi, kes kasvavad kasuperedes, on õpilasi, kelle vanem on surnud, on õpilasi, keda kasvatavad kaks ema. Tihti teame õpetajatena nende perede lugusid, sest oleme õpilaste vanemate kõrval nende lähimad kaasteelised ja seda tihti palju aastaid. Neid lugusid teades teen kõik, et õpilased tunneksid end koolis hoituna, osana kooliperest.