Ettevõtja ja Eesti Tulevikuerakonna liige Teet Randma kirjutab, et õigel rohelisel ei tohiks olla täna aega tegeleda sotsiaalse võrdsuse küsimusega, kuna kliimakatastroof on juba käes.

Ma loodan siiski, et enamus Eesti rahvast saab aru, et tegemist on populistlike aktsioonidega, mille eesmärk on juhtida rahva ja meedia tähelepanu eemale tegelikelt probleemidelt. Ma tuletaks meelde, et me oleme hetkel Eestiga keset globaalset kriisi, milles tehtud otsused hakkavad väga suuresti mõjutama edasist elu.