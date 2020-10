Rahvaküsitlus on tänases olukorras mõistlik valik, sest see aitab tuua selguse ja lahenduse aastaid kestnud vaidlusele. Otsustamatus või otsuse edasi lükkamine võrdub aga noa pööramisega haavas – see mitte ei paranda, vaid tekitab valu juurde.

Seda arutelu ei saa enam edasi lükata ja küsimus väärib rahva vastust. Seega on aeg tegutseda. On aeg lõpetada ühiskonna ja inimeste vaenamine. On aeg lõpetada ühiskonna vaenamine ja korraldada abielu määratlemise rahvaküsitlus nii kiiresti kui võimalik. Isamaa seisukoht on kindel – abielu peab jääma naise ja mehe liiduks!