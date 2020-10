Marti Aavik FOTO: Postimees

Kõige halvem, mis saab juhtuda, on kuri ja loosunglik laupkokkupõrge kahe äärmusliku, üksteist välistava nõudmise vahel. Seda tänavatel üksteisele näkku sülitamiste ja muu kaasneva hullemaga. Kui kuni roheliste ja Eesti 200 algatuseni sai öelda, et abielu mõiste on tegelikult kaitstud, siis nüüd enam mitte. Vastupidi: abielu praegune definitsioon on otsese rünnaku all. Rahulik lahendustee on aga endiselt olemas, kirjutab Postimehe peatoimetaja asetäitja Marti Aavik.



Opositsioonierakonnad riigikogus on jäänud haamri ja alasi vahele. Tuntud meediategelased annavad samuti hoogsalt tuld, ent kahjuks üldse mitte ühiskondliku rahu saavutamise sihiga. Ühel poolel on koalitsiooni plaanitav referendum, mis Reformierakonnale ja sotsidele ei meeldi. Teisel pool on eelmistel valimistel riigikogu ukse taha jäänud erakonnad oma poliitilise tehnoloogiaga, kes püüavad end pildile mängida.