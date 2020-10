Tänase lehe välisuudistes on ülevaade valimiste tulemustest. ­Võitjaks tulid Leedu Kristlikud ­Demokraadid, kelle peaministrikandidaat on ­Ingrida Šimonytė. Ta on alustanud koalitsiooni­kõnelusi Liberaalse Liikumisega, keda juhib Viktorija Čmilytė-Niel­sen, ja Vabadusparteiga, mille liider on Aušrinė Armonaitė.