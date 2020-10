Õigus abordile on enesemääramisõigus ja õigus tervishoiule. Need on inimõigused. Abort annab isikule, kes selle protseduuri mingil põhjusel läbib, autonoomia, väärikuse ja vabaduse ise oma keha ja tuleviku üle otsustada. See pole kellegi teise asi – see otsus peaks alati jääma patsiendi ja meditsiinitöötaja vahele. Rasedus kätkeb endas alati riske ja lapsevanemaks saamine on suur otsus inimese elus. Peame usaldama inimesi, kes on enda jaoks selle otsuse langetanud. See on kehalise autonoomia küsimus.