Haarasin telekava järele, et kontrollida, kas eetris on ikka uudistesaade või on ETV äkki tootnud uued osad humoorikale teleseriaalile «Riigimehed». Kuid ei – selgus, et kõik see toimuski PÄRISELT! Valitsuspoliitikud kulutavad päriselt aega sellele, et arutada, milliseid põhiseaduse paragrahve nad peaksid järgima.