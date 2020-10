Mind ajendas kirjutama hiljuti Postimehes ilmunud intervjuu Andi Meistriga (22.10), kes muuhulgas ütles, et Estonia autotekile ei pääsenud sisse ja et tuukrid otsisid vraki kogu nähtava pinna toll-tollilt läbi ega leidnud seal ühtegi auku.

Enne asja juurde asumist olgu öeldud, et pean Andi Meistrist väga lugu. Tean, et ta püüdis omalt poolt palju, et kolme riigi ühiskomisjoni (all: JAIC) tööd õigele rajale suunata. Et ta alla pidi vanduma ja komisjoni esimehe kohalt tagasi astus, näitab tolleaegset jõudude vahekorda.