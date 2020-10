Nädala tegija ⟩ Kaja Kallas: on arusaamatu, mis haavu on Reformierakond Isamaale löönud

Reformierakonna esimees Kaja Kallas ütles Kuku raadio saates «Nädala tegija», et kuigi mitmele Keskerakonna liikmele olid Mart Helme sõnad vastumeelt, otsustas koalitsiooni säilimise lõpuks siiski Jüri Ratas. Isamaa soovimatus Reformierakonnaga koostööd teha jääb talle mõistmatuks, sest Isamaa enda käekäik on olnud parem, kui nad on oravaparteiga valitsuses.

Kallas tunnistas, et selle nädala valitsuskriisi alguses oli tal isegi lootus, et Keskerakond loobub EKREga koostööst, sest keskpartei sees oli mitmele inimesele Helme väljaöeldu vastumeelt. «Mina pole küll olnud kärbes Keskerakonna fraktsiooni seinal, aga mis tuli [liikmetelt] tagasi, oli see, et lõpuks otsustab ikkagi Jüri [Ratas],» selgitas Kallas, et Keskerakonna liikmed jäid lõpuks erakonna juhi selja taha.