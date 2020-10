FOTO: KRÕÕT TARKMEEL

Hea Jüri!

Sain teada, et sinu loodud ja juhitud võimuliit jääb kõigest hoolimata püsima ja et oled otsustanud rahvahääletuse plaanitust varem korraldada. Ütlesid, et sinu jaoks on «abielu ainult mehe ja naise liiduna defineeriva rahvahääletuse nihutamine kevadeks EKRE suurim järeleandmine oma koalitsioonipartneritele». Huvitav järeldus: konfliktis, mille EKRE ise lõi, annab EKRE nüüd suuremeelselt järele.

Mida sa teed meie riigiga? Eesti on lähiajaloos esimest korda pidanud tegelema pandeemiaga, sellele reageerimisega ja sellest tekkinud majandus- ja tervisekriisi ilmingutega. Kas ei oleks Eesti inimeste suhtes õiglane, kui need lugematud töötunnid, mis on sinul ja su võimuliidul EKRE väljaütlemiste klaarimiseks kulunud, kuluksid hoopis riigi kriisist väljatoomisele ning inimeste elu päriselt paremaks tegemisele? Rahvahääletusele kuluvat kahte miljonit eurot võiks ja peaks kasutama põhjendatumalt ja õiglasemalt.

Sa rõõmustad, et «rasked viis päeva on seljatatud, kriis on läbi». Sinu jaoks sai kriis ehk tõesti läbi, kui tõstsid rahvahääletuse kevadesse, mil sinu erakonda ei ohusta mittekodanike häälte kaotamine. See näib trikina suunata EKRE hirmsad väljaütlemised sulle sobivale ajale ja seega on tegu erakonna kaalutletud ja iseka poliitilise otsusega. Ja selle taustal on veel eriti irooniline, et vähemusi vaenava rahvahääletusega edasi minnes oled sa teadlikult vähendamas teiste ühiskonnagruppide tähtsust ja panust Eestis, eelistades üht vähemusgruppi teisele. Kuidas see sidusa ühiskonna jutt kõlaski?

Sinu jaoks on kriis läbi, aga meie elame selles iga päev, kuni võimul on valitsus, kes võtab meilt turvatunde meie enda kodus. Stressi ja ohutundega elavad pereinimesed, koolinoored, sõbrad ja töökaaslased, kes peavad valitsuse vaenust hoolimata selles riigis oma igapäevaelu edasi elama. Mina ja mu kolleegid Eesti LGBT Ühingus oleme viimastel päevadel saanud hulgaliselt sõimavaid kirju ja kõnesid. Neid tuleb iga kord aina rohkem, kui su valitsuse liikmed ja nende mõttekaaslased aina julgemalt vaenu õhutavad. Me teame, et neid tuleb veel ja veel.

Valitsusliit ütles pressikonverentsil: «Me ei luba ühegi inimese väärikust alandada ega kedagi rünnata.» See rahvahääletus ja selle ümber käiv vaenamine ongi inimeste väärikuse alandamine ja ründamine! Kuidas muidu näha ettevõtmist, millega pannakse hääletusele miski, mis juba on perekonnaseadusega reguleeritud, kuid mis annab võimaluse ühte kogukonda vaenata? Sa ei ole kordagi küsinud inimestelt, kelle üle te otsustate, kuidas nad ennast tunnevad, kas see alandab või ründab nende väärtusi.

Eile ütlesid Riigikogu infotunnis, et Eestis on inimõigused ja vähemuste õigused kaitstud. Täna on need sõnad tühjad. Tühjaks on muutunud ka kõik eelnevad vähemuste kaitseks öeldud sõnad ja ka kõik tulevased, sest sõnad ei loe midagi, kui mitte ühelegi vaenulikule teole ei järgne mitte ühtegi tagajärge.

Sa tunned, et see on olnud sinu poliitilise karjääri kõige raskem konflikt? Palun vaata endast kaugemale. Kas sa teadvustad endale, kui palju on su koalitsioonipartnerid võimul oldud aja jooksul vähemuste suunas korda saatnud?

Sinu valitsuse poliitilise valikuna keelatakse kooselu registreeritud elukaaslastel ühise perekonnanime võtmine;

EKRE on üritanud keelata Eesti LGBT Ühingu projektide rahastamist (eks see jääb ka praegu nende unistuseks, nii et ärevus sel teemal ei kao kunagi, kuni nad võimul on);

Eesti on üks väheseid EL riike, kus vaenukõne ei ole kriminaliseeritud, ning riiki ähvardab selle eest trahvimenetlus;

su valitsuse välisminister on keelanud välisriikides resideeruvatel diplomaatidel võtta sõna LGBT+ õiguste teemal ja osaleda pride-rongkäikudel;

Eesti oli üks neljast riigist, kes ei allkirjastanud Poola LGBT+ kogukonda toetavat avaldust pärast seda, kui Poola president LGBT-vastast vaenu üles küttis ja politsei LGBT+ meeleavaldajaid ründas ja ebaseaduslikult kinni hoidis;

rahvastikuminister on kunstlikult ja kogukonda tundmata tõstatanud transsooliste inimeste soolise ülemineku õigusliku raamistiku teema ning valinud transsooliste inimeste endi asemel suunanäitajaks hoopis kirikupea;

selle asemel, et aidata noortel pääseda ligi vajalikule psühhiaatrilisele abile, takistab EKRE noorte aitamist sellega, et levitab hirmu ja valeinfot seoses transsooliste inimestega;

kõik see ja muudki sõnad ja teod on põhjustanud vaenuavaldusi ja rünnakuid LGBT+ inimeste, LGBT Ühingu ja selle töötajate suunas: ühingu vara rikkumine, üritustele tungimine, peksmis- ja tapmisähvardused on viimase kahe aastaga märgatavalt suurenenud.

Sinu jutt, et vähemuste õigused on Eestis kaitstud, on vale. Mis enam, sinulgi on selles oma osa: lisaks sellele, et lubad sel kõigel juhtuda, korraldad sa ka rahvahääletuse. Ükskõik, mida sa nüüd ka ei ütleks, oled sina vastutaja, kelle otsused stigmatiseerivad ühte inimeste gruppi. Sina juhid seda riiki ja sina vastutad oma inimeste vastandamise eest. Sidusat ühiskonda, mida lubasid, nii ei saavuta. Nii luuakse hirmuühiskond.

Ehk kunagi mõistad, kuidas panid täna tundma paljusid inimesi, kes julgesid paremat loota: LGBT+ inimesi, nende vanemaid, lapsi, lähedasi, sõpru, kolleege ning kõiki inimõigusi ja õigusriiki väärtustavaid inimesi. Meid on palju rohkem, kui sa ehk ette kujutad. Ent sa valisid teise tee. See on sinu tegu, millega sa peaministrina ajalukku jääd, riigimees Jüri.

Kurvalt

Aili Kala