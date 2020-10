Kas koroonakriisist on meil Eestis nii riigil kui ka ettevõtjatel midagi ka kõrva taha panna? Vastus on kindlalt «jah»!

Teiseks, tänaseks on meil selge, et viirusest vallandunu tekitas tugeva ja pretsedenditu majanduskriisi kogu maailmas. Maailmapanga arvates oma ulatuselt ja sügavauselt koguni neljanda alates 1870. aastast. Rängimad olid vaid mõlemat maailmasõda saatnud kaks majanduskriisi ja kurikuulus Suur Depressioon. Siit ka paiguti üpris sünged ennustused edasiste arengute suhtes, nagu näiteks Atlantic Council’i post-kriisi globaalsete arengute stsenaariumid, mille pealkirjad räägivad iseenda eest: «Allakägu suur kiirendus» (Great acceelrator Downwards), «Hiina esimeseks» (China First) ja «Uus renessanss» (New Reneissance), millest viimane põhineb laialdasel üleilmse koostöö tihenemisel, mida esialgu veel on raske uskuda.