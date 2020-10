Ma saan aru, kui te enda kohta ütlete, et te ei tahaks mingit otsust teha – te ei taha eutanaasiat ka siis, kui te olete teadvusetult aparaatide küljes, tegelikult lootuseta paranemisele, aga nagu elus… Kuid ma ei saa aru, miks te keelate seda enda elu lõpetamise otsust teistele? Te ütlete, et valu saab ära võtta. Jah, teatud piirini saab valu ära võtta teadvust hägustamata. Aga reaalsus on see, et piir, kus valu kaob koos arusaamaga sellest, kes või kus ma olen, tuleb tihtilugu kiiremini vastu kui me tahaksime.