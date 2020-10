Riigikohtu üldkogu tänases otsuses ei leitud kohustuslikku kogumispensionit reformivas seaduses vastuolu põhiseadusega. Vabariigi President taotles kohtult reformi põhiseadusele vastavuse kontrollimist pärast seda, kui ta oli jätnud Riigikogus vastuvõetud seaduse kaks korda välja kuulutamata. Kohtuotsus on pikk, 54 lehekülge ning sellele on lisatud ka nende kohtunike arvamused, kes jäid mõnes küsimuses üldkogu enamusest erinevale seisukohale. Sestap on põhjust võtta vaidluse põhilised seisukohad veelkord kokku.