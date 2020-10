Eesti on sajandeid kuulunud läänelikku ruumi, kuid 50 aastat Nõukogude aega on meid sellest korraks välja tõuganud. Oleme viimased kolm kümnendit võrdlemisi edukalt koju tagasi liikunud, kuid ees on veel kaks praktilist Heraklese tegu, mis on pärale jõudmiseks hädavajalikud: elektrivõrgu ühendamine Mandri-Euroopaga ning Rail Balticu väljaehitamine.

Mõned meid läänega füüsiliselt ühendavad suurprojektid on olnud kahjuks pikalt pidurdatud või pidevalt rünnaku all. Ärme peta ennast: kultuuride piirimail asetseva 1,3-miljonilise rahvaarvuga Eesti riigi iseseisvus, vabadusele rajatud riigikord ning jõukus ja elukvaliteet sõltuvad just ühendatusest läänega. Me oleme 1991. aastal põhimõttelise valiku teinud, nüüd tuleb see sajandiks põlistada. Igasugused pisikaalutlused peavad riikliku strateegilise vaatenurga ees taganema.