Kuulates viimast vestlussaadet Lobjakas vs Vooglaid valdasid mind vastuolulised tunded. Tervelt pool saatest oli pühendatud küsimusele, kas Lauri Vahtre on rassist või mitte. See saatepool kujunes raskeks katsumuseks tervele mõistusele. Varro Vooglaid oli ära tüdinenud Ahto Lobjaka sellesisulistest märkustest ja võttis teema üles, nõudes oponendilt selgitust, mis alus on tal selliseks väiteks. Paarikümneminutise heietamise järel selgus, et alust polegi, on vaid Ahto Lobjaka veendumus, et Vahtre on rassist, sellepärast et ta on rassist. Vastuväiteid kuulda ei võetud.