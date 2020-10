Paar aastat tagasi tuli Taani valitsus välja ettepanekuga rajada tillukesele asustamata saarele kinnipidamiskeskus sadakonnale kuritegelikule teele läinud sisserändajale, kes on karistuse ära kandnud ja keda ei saa riigist välja saata. Riigi tollane rändeminister Inger Støjberg ütles otse välja, et eesmärk oli saata sisserändajatel sõnum: «Neid ei taheta Taanis. Ja nad saavad seda tundma.»

Kui praegune sotsiaaldemokraatide valitsus kolooniaplaanile kriipsu peale tõmbas, siis mitte seetõttu, et eesmärk tundunuks vale – lihtsalt kulud olla liiga suured.

Signaali, et neid ei taheta, ei saada Taani valitsus aga sugugi mitte ainult kriminaalsetele migrantidele. Seda tunnevad ka paljud seaduskuulekad asukad. Inimesed, kes on seal elanud aastakümneid. Ka inimesed, kes on Taani kodanikud.