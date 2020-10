Tartu linnavolikogu liige ja Estiko grupi juht Kristo Seli kirjutab, et Eesti majandust saab päästa eestimaist eelistades.

Valitsuse toetus majandusele on iseenesestmõistetav, kuid otsetoetustest enam vajavad turismiettevõtjad kriisist taastumiseks tegutsemisvabadust. Ettevõtlust saab turgutada nii avalik sektor kui ka iga inimene. Meie ülesanne on lihtne: tuleb jõuliselt eelistada kohalikke tooteid ja teenuseid.

Seljataga on tõesti raske poolaasta, ranged piirangud koroonaviiruse tõkestamiseks on hulga ettevõtteid hingusele saatnud ning saadavad lähiajal veel. Turism on hooajaline ning talvine toimetulek sõltub suve jooksul kogutud varudest. Koroonakriis tabas meid hooaja alguses ja suvi läbi kestnud madalseis jättis majutusasutuste möödunud talvega kõhnunud rahakotti alles pisku.