20. augustil Venemaal Tomskis närvimürgiga Novitšok kihvitatud opositsiooniliider Aleksei Navalnõi on Berliini Charité kliinikus nii palju kosunud, et andis intervjuu «Ma kinnitan, et Putin oli kuritoe taga» ajakirjale Der Spiegel, mis ilmus 1. oktoobril. Režiimikriitiline kirjanik, poeet ja ajakirjanik Dmitri Bõkov leiab oma Sobesednikus ilmunud kirjutises, et režiim teeb Navalnõist ise tahtmatult troonipärija.