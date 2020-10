Kuku raadio saade «Poliitikaguru» kaevas tänases saates uuriva kühvlikesega värskes riigieelarve eelnõus ning otsis sealt tulevikuinvesteeringuid ja parteide poliitilisi punktivõite. Ette võeti ka Estonia uurimine ja hinnang koroonaseisule. Saate tegid Andreas Kaju, Kaspar Oja ja Tõnis Leht.

Tõnis Leht tõi välja Isamaa liidri Helir-Valdor Seederi viited erakonna tegevusele eelarve läbirääkimistel, millega kiirendati eelarve tagasi tasakaalu jõudmise tempot. «Kui rahandusministeeriumi esialgne prognoos nägi ette, et me jõuame puudujääki 3,1 protsenti SKP-st, siis praegune eelarvestrateegia näeb ette 2,5 protsenti. Ja siis laenukoormus ei saa olema mitte üle 31 protsendi SKP-st, vaid 30,8 protsendi. Need on küll üsna pisikesed erinevused, selline kosmeetika, et näidata Isamaad võitlemas, et asjad ei läheks päris käest ära eelarve tasakaalu mõttes,» märkis Leht.

Andreas Kaju resümeeks eelarvest oligi, et kriisiaegse eelarve kohta ei tundu tegu olevat eelarvega, mis Eesti elu otseselt halvemaks teeks. Seegi väärib Kaju sõnul kiitust, kuna valitsuste võime normaalsetes tingimustes majandust mõjutada on piiratud. «See on ka saavutus omaette. Kindlasti oli võimalusi ja ideid ka seda teha.»