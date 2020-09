Jätkusuutliku metsamajanduse kontseptsioon (sh indikaatorid) on kokku lepitud Euroopa ministrite metsakaitse protsessi käigus (https://foresteurope.org/). Netojuurdekasvu ja raie suhe on vaid üks jätkusuutliku metsamajandust kirjeldav indikaator. Netojuurdekasv saadakse, kui juurdekasvust arvatakse maha looduslikult väljalangev puidukogus. Metsa vanuselist koosseisu arvestamata on indikaator väheinformatiivne. Näiteks kui metsad on suhteliselt noored, siis juurdekasv on suur, kuid raievõimalus väike. Uuendusraieküpseid metsi pole siis piisavalt ning puit akumuleerub ja metsavaru suureneb, nagu toimus see perioodil 1960–1990.