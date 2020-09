Teine peatükk keskendub piirivalvele ja suuremale eelkontrollile migrantide suhtes. Hüva. Kõlab samuti hästi. Kuid miski pole seda siiani takistanud! 2015-2016. aastal pakkusid peaaegu pooled ELi liikmesriigid välja variandi, et Euroopa Liidu riigid panevad ühiselt kokku Vahemere missiooni (sõjalise), et takistada illegaalset immigratsiooni ja inimkaubandust. Suurim vastuseisja oli sellele Saksamaa. Euroopa Liidu piirivalveühendus Frontex on teoreetiliselt selleks just loodud, kuid pole täitnud oma põhiülesannet: takistada juba eos migrantide väljasõitu merele teiselt kaldalt Euroopa suunas. Siiani on tegeletud hoopis nendele paatidele vastu sõitmisega ja migrantide pardale võtmisega. Väga vähetõenäoline, et nüüd äkki selle «tugevama piirivalve» loosungiga muudetakse ka sisuliselt piirivalve tööd. Olgu öeldud, et 2015-2016. aastal väitsid Euroopa Komisjon ja paljud liikmesriigid, et ei olegi võimalik kolossaalset Vahemerd kontrollida ja igat migranti takistada. See polevat võimalik olnud. Kui Matteo Salvini tõusis aga Itaalia siseministriks, siis illegaalne immigratsioon kukkus drastiliselt. Võõrlipu all ja tundmatuid isikuid pardal vedavaid laevu ei lubatud lihtsalt randuda Itaalia sadamatesse. Kas Euroopa Liit hakkaks seda tegema? Ilmselgelt mitte.