Hea Eerik, sa tead väga hästi, et Helmed ei rääkinud kaitse-eelarve vähendamisest. Olukorras, kus kogu riigi SKP väheneb koroonakriisi tõttu, vähenevad kõigi eelarved proportsionaalselt ja see on paratamatus. Kas sinu erakond oleks valmis võtma veel vähemaks näiteks pensionäridelt ja õpetajatelt selleks, et teha protsentuaalne tõus kaitse-eelarves? Kokku on lepitud alampiir 2 protsenti ja sellest vähemaks ei võeta. Seega sa kasutad termineid meelevaldselt – vähenemine ja vähendamine on kardinaalselt erinevad protsessid.