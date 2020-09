Eerik-Niiles Kross otsesaates Otse Postimehest. FOTO: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix

Riigikogu liige Eerik-Niiles Kross (Reformierakond) kirjutab Helmete 13. septembri raadiosaatest, kus arutleti kaitsekulude vähendamise üle ja ühest sealsest tähelepanuta jäänud kummalisest argumendist.

Kuulsas saates «Räägime asjast» 13. septembril põhjendas Helme oma kaitsekulude kärpenõudmist asjaoluga, et 2 protsenti SKTst ongi kahaneva majanduse tingimustes väiksem number ning kaitseministeeriumi «kureerib minister erakonnast, mis on kõige valjemini nõudnud kärpeid», mistõttu «olgu õnnelikud» ja et protsendiga seotus ongi «kahe teraga mõõk».

Saade pakkus kahe protsendi külge seotuse ettekäände kõrval kaitsekulude vähendamisele ka mõned tõelisemad põhjused. Ei rahandus- ega siseminister ei ole rahul sellega, kuidas kaitse-eelarvet kulutatakse. Raha kuluvat «bürokraatlikule jahmerdamisele». Helmed «ei näe, et see raha läheks asja ette». Väidetvalt on «materiaalses plaanis 30 aasta saavutused pehmelt öeldes äärmiselt tagasihoidlikud», «Eestil puudub kaitsevõime», meil olevat sõjaaja koosseisus mitte 2 brigaadi vaid «tegelikult 2 pataljoni» ja riigikaitses haigutavat tohutud võimelüngad.

Helmete jutt, et «oleme nõus 200 kuni 300 miljonit» laenu andma, ja see lahendavat võimelünkade probleemi, eriti kui varustust osta Helmete soovitatud firmadest, on aga lihtsalt liiga loll, et olla naljakas. Äkki plaaniväliselt kulutatud 300 miljonit looks suurel hulgal kaost, mitte ei täidaks võimelünki.

Lisaks nördimusele, et kaitseministeerium ostab valesid asju valest kohast, kõlas Helmete jutust ka väide, et kaitse-eelarvet peaks jagama ka mujale kui kaitseministeeriumile, näiteks, üllatus-üllatus, siseministeeriumile. Nimelt olevat ka siseministeeriumi kulud osa «laiapõhjalisest riigikaitsest» ja seetõttu ka kaitsekulud.

On tõsi, et laiapõhjalise riigikaitse jaoks tehakse kulusid eri ministeeriumides. Need kulud ei ole aga kaitsekulud. Rangelt vastupidi. NATOs kokku lepitud kaitsekulude definitsiooni järgi, millel tugineb ka kuulsa kahe protsendi arvutamine, on kaitsekulud: «Eelarveaastal riigi relvajõududele ja NATO-le kaitseministeeriumi kaudu tehtud kulud». See on alates 2013. aastast kõigi valitsuste poolt aktsepteeritud ja kõigisse kehtivatesse strateegiadokumentidesse sisse kirjutatud lihtne tõde. Ja see ei tähenda «sisejulgeoleku ja riigikaitse vastandamist». Katsed kirjutada piirivalvekoerte, päästeameti kopterite või maksupolitsei kulud kaitsekuludesse tooks kaasa tegelike kaitsekulude vähenemise ja kvalifitseeruks trikitamisena.

Rahandusminister ja siseminister kas ei ole kehtivate riigikaitse alusdokumentidega kursis, soovivad ajada erakondlikest huvidest tulenevalt näppe «teise erakonna» rahapatta või mõlemat.

Midagi kahjulikumat Eesti julgeolekule ja rahvuslikele huvidele kui valitsusliikmete tasemel öelda, et Eesti kõhkleks roheliste mehikeste tulekul reageerimisega, on tänases julgeolekuolukorras raske välja mõelda. 9

Miskipärast on tähelepanuta jäänud veel üks, sugugi mitte vähem kummaline argument, mis EKRE juhtide jutu järgi õigustavat kaitse-eelarve kallale minekut. Tsiteerime Martin Helmet: «Nimelt teame me väga täpselt, roheliste mehikeste stsenaariumi puhul meil ei hakataks kasutama, vähemalt mitte kohe, vähemalt mitte otsustavalt, kaitsejõudusid, sest ei ole päris selge, mida rahvusvaheline õigus selle kohta ütleb. Küll aga võib roheliste mehikeste situatsioonis kohe ja otsustavalt kasutada kõikvõimalikke sisejulgeoleku jõudusid». Samas hingetõmbes teatab Helme, et «hästi vale» on «vastandada sisekaitset ja väliskaitset, need on tervik.» Arusaamatuks jääb, kes peale Helmete endi on neid vastandanud?

Roheliste mehikeste stsenaariumi kohta ootaks aga valitsuse selgitust. Millal ja kes on tühistanud kindral Einselni kuulsa käskkirja nr 1 1995. aastast, mis käsib kaitseväel agressiooni korral aktiivset vastupanu osutada, ära ootamata pealinna peataoleku lõppu. Riigikogus kõigi erakondade poolthäältega vastu võetud «Eesti julgeolekupoliitika alused» ütleb, et Eesti kaitseb end igal juhul. Endine kaitseväe juhtaja kindral Terras kinnitas pärast venelaste Krimmi tungimist korduvalt nii Tallinnas, Brüsseli kui Washingtonis, et roheliste, punaste või siniste mehikeste ilmumisel me tulistame kohe.