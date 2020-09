Meditsiini ja teaduse võimalustest ning inimeste teadlikkusest hoolimata on eestlaste tervena elatud aastate arv ELi keskmisest väiksem. Eesti mehed kaotavad mitmesugustel põhjustel kümme ja naised kaheksa tervena elatud aastat. Kas meie ühiskonnast kui süsteemist on midagi puudu? Mida me saaksime ise oma tervise heaks teha?

Tänapäeval ei sõltu meie tervis mitte ainult meist endist, vaid ka meid ümbritsevatest riiklikest tugisüsteemidest, keskkonnast ja poliitilistest otsustest ning isegi sellisest asjast nagu avaliku ruumi planeerimine. Ravi kättesaadavus ja kvaliteet on sama laadi riikidega võrreldes meil hea, rahaga on kehvem. Raha ja tulemused ei ole aga alati otseses seoses, mis tähendab, et parema tervise allikad asuvad sageli väljaspool meditsiinisüsteemi. Näiteks kulutab USA 35st OECD riigist enim raha meditsiinile, kuid see asetab ta tulemuste poolest alles 27. kohale ning sealne keskmine eluiga on võrreldes Eestiga vaid aasta võrra pikem.