Praegu tundub, et Valgevenes on saavutatud patiseis, ütles kaitseminister Jüri Luik Kuku raadio saates «Välismääraja». Luik analüüsis lisaks Valgevenele ka Läänemere piirkonna julgeolekut, Aleksei Navalnõi mürgitamist Novitšokiga, Nord Stream 2 gaasitoru ehitust ning pingeid NATO liikmesriikide vahel.

Kaitseminister märkis, et Valgevene opositsiooni jaoks on ohtlik, et repressiivaparaat – kogu kindralite ja polkovnikute klass – on jäänud selgelt ja ühemõtteliselt president Aljaksandr Lukašenka poolele. Lukašenka saavutas ajavõidu ning on kasutanud seda opositsiooniliidrite taga kiusamiseks: ainult üks neist on veel vabaduses.