Riigikogu sügishooajale otsa vaadates esitati küsimus, kas koalitsioonil on veel üldse hääled koos. «Ma viitan Parempoolsete liikumisele, kes on olnud tegelikult suhteliselt vaikne,» sõnas Jaagant. «Oleksin eeldanud, et kui on selline raju seltskond, kel on omad plaanid ja mõtted, siis nad paistavad suve jooksul rohkem silma. Küsimus on selles, kui palju neid on Riigikogu fraktsioonis ja kas neid on piisavalt, et halvimal juhul keerata kummuli eelarvehääletus,» küsis Jaagant. «Ja kas neil on selleks ka julgust, mis tähendaks valitsuse lagunemist. Seda me veel ei tea.»