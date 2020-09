See album mõjub tunduvalt pikemana, kui tegelikult on. Tegelikkuses viis minutit vältav pala näib kestvat vähemalt kaks korda kauem. Omamoodi täiuseni on aja, vaba vaimu ning muusika suhe arendatud Saksamaal Halberstadtis, kus möödunud pühapäeval vahetus orelikontserdil akord, mis viimati muutus seitse aastat tagasi. John Cage’i teose «Orel2/Nii aeglaselt, kui võimalik» ettekandmiseks on kavandatud 639 aastat.