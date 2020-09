Ladinakeelne sõna classicus, millest on tuletatud näiteks väljendid «klassikaline muusika» ja «kirjandusklassika», märgistas isikuid, asju ning olusid, kelle ja mille abil inimene ennast labasusest kõrgemale võis tõsta. Kreekakeelne o anthrophos oli algselt liitsõna ja osutas inimesele, kes hoiab pilku kõrgel. Samasuguseid lingvistilisi virgutusi leiame teistestki suurtest kultuuridest: paali keeles ja sanskritis on ohtralt termineid, mis lubavad detailselt eristada vaba inimest tavainimesest, kelle meel on ikka ignorantsuse ja kirgede ori.