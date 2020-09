Vaadates Prantsusmaa ja ka Hispaania andmeid, siis näeme, et uusi nakkusjuhtude arv on juba augustis pööranud uuesti kiirele tõusule, ületades tänaseks päris olulisel määral ka märtsi-aprilli näitajaid. Eripäraks võrreldes kevadega on aga asjaolu, et uusi surmajuhtumeid on tänaseni väga vähe. Kahjuks ei ole nii avalikud nende riikide viirusega seotud haigestumisnäitajad, hospitaliseeritute ja intensiivravi vajajate arvud, mis aitaks ligikaudselt hinnata võimalikke lähiaja surmajuhtude numbreid. Eestis on nakatunute arvu tõus olnud lõunapoolsetest riikidest tagasihoidlikum, aga teame, et ka meil on väga vähe hospitaliseerituid ja üle hulga aja tuli alles täna esimene intensiivravi vajav koroonahaige. Tegelikult on haiglaravi vajavate inimeste arv seni olnud pigem langustrendis.