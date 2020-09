Uskumatul kombel tundub, et Vene opositsiooniliidri Aleksei Navalnõi mürgitamisega on läinud asjad nii kaugele, et me kuuleme Saksamaal väljaütlemisi, mida ei kutsunud esile ei Krimmi annekteerimine, Skripalide mürgitamine Inglismaal ega eelmisel aastal Berliini pargis Tšetšeenia dissidendi mõrvamine, ütles Postimehe välistoimetaja Bretty Sarapuu Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega».

Veel kaks nädalat tagasi oli Saksamaa kantsler Angela Merkel selgel seisukohal, et majandusasjad ja poliitilised asjad seisavad suhetes Venemaaga eraldi. Asitõendid Navalnõi mürgitamise kohta on aga liiga tugevad, ent sellest mööda vaadata. Heaks näiteks on majandusprojekt Nord Stream 2, mille puhul enam ei välistata, et kui Venemaale hakkatakse sanktsioone kehtestama, siis see puudutab ka gaasitoru projekti.