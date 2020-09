Alustan väikse tõestisündinud perekondliku juhtumiga, mis sobib hästi taustsüsteemi illustreerimiseks. Uksele kõlas arglik koputus. Et me ei oodanud kedagi, siis naine küsis, et kes on. Ukse tagant kostis viisakas ettepanek rääkida piiblist. «Ükskord juba käisid. Aga sind polnud kodus, ja siis ei lase ma ühtegi võõrast tuppa». Mõistetav. Avatuse ja külalislahkuse eelduseks on põhjendatud usk oma turvalisusesse. Olgu kodumaja või koduriik.