Kaljuranna sõnul räägib enamik fraktsioone demokraatiast ja sellest, et EL liikmena tuleks täita kõiki selle väärtuseid ja põhimõtteid. Poola ja Ungari on tema sõnul näited, kus hiljutised sündmused on tekitanud palju kõneainet. Poola valimiskampaania periood sai palju kriitikat, ning samuti kuulutas end piirkonniti «LGBT-vabaks». Kriitika alla on sattunud ka Ungari, kus on probleeme teatri- ja muusikaakadeemia õppekavaga pärast rektori välja vahetamist. «On sellised üksikud sammud, mis kogumis näitavad ikkagi nende riikide eemaldumist ja kaugenemist sellest, mida Euroopa Liit mõistab demokraatia all,» selgitas ta.