Meie kristliku õpetuse põhjaks peaks olema õpetussõna uuest testamendist, mille järgi esimene kivi visaku see, kes ise end nii puhtaks peab, et võib võtta sellise üleoleku teise inimese suhtes. Nii puhtaks, et enam ühtegi varju ka pole hinge peal. Uues testamendis lahkuvad Kristuse sõnade peale variserid sündmuskohalt, sest ei leia endas niisugust puhtust, et langenud naise pihta esimest kivi visata. 2020. aasta sügisel, tundub, aga ei kavatsegi keegi ära minna: kõik kohad on sõna otseses mõttes täis Esimese Kivi Viskamise Seltse. Ja sellele loopimisele kogu oma energia ja andumuse pühendanud hulk mittetulundusseltse ja -klubisid.