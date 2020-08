Paraku oleme Läänemerd mitut moodi kahjustanud. Omal ajal k­ütiti hülgeid nii palju, et need sattusid väljasuremise äärele. Siis hakati merd mitmesuguste kemikaalidega reostama, olgu selleks pestitsiidid, tööstuskemikaalid või dioksiinid. Need andsid hinge vaakuvatele hülgeasurkondadele veel ühe hoobi, samuti viis keemiline reostus väljasuremise äärele merikotka. Õnneks on osa mürkainete kasutamine nüüd keelatud ning tehnoloogilised edusammud on vähendanud ka dioksiinisaastet. Tulemus on näha: merikotkad ja hallhülged on tagasi. Kahjuks ei lähe nii hästi viigerhülgel, keda mõjutab kehvade jääolude kaudu inimtekkeline kliimamuutus.