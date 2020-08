Tänavune suvi ei ole olnud rahulik. Koroonapandeemia tõttu on inimestes kõikuma löönud kindlustunne nende elu ja tuleviku suhtes. Vägivald rahumeelsete protestijate vastu on muutunud selle suve üheks märksõnaks, ütles Tartu Ülikooli võrdleva poliitika professor Alar Kilp Kuku raadio saates «Vahetund Postimehega».

Kilp tõi välja, et Poolast on kujunemas militaar-geograafiliselt tugev regionaalne jõud, aga siiski ei saa ette kujutada, et näiteks Ukraina konfliktiks tõuseksid Saksamaa ja Prantsusmaa asemel vahendajateks Poola ja Ungari. Poolast ei saa Euroopa Liidu eestkõnelejat, sest tema majanduslik kaal ei ole selleks piisav. Küll aga toimub väike positsioonide ümbermängimine.