Tallinna Tehnikaülikooli rektor Jaak Aaviksoo, Eesti Rahva Muuseumi direktor Alar Karis, jurist Jüri Raidla ja majandusteadlane Urmas Varblane kirjutavad ühispöördumises riigireformi vajalikkusest.



Riigireformist on kõneldud ja kirjutatud enam kui kümme aastat. Aeg-ajalt on väitlused olnud üsnagi tulised, aeg-ajalt on arutelud olnud justkui sordiini all. Maist 2018 kuni maini 2019 tegutsenud kodanikualgatusliku Riigireformi Sihtasutuse eestvedamisel kirjutasid kõik Riigikogusse valitud erakonnad 21. veebruaril 2019 alla ühismemorandumi, millega nähti ette riigireformi tarvis Riigikogu otsuse vastuvõtmine. See põhimõte on fikseeritud ka kehtivas koalitsioonilepingus. Nüüdseks on Riigikogu menetlusse jõudnud Vabariigi Valitsuse poolt algatatud Riigikogu otsuse eelnõu «Riigireformi elluviimisest» 181 OE, mis on läbinud esimese lugemise.

Riigireformi tõehetk algab 14. septembril 2020 kell 17.15, kui jõuab kätte eelnõule 181 OE muudatusettepanekute esitamise tähtaeg. See tõehetk kestab sõltuvalt Riigikogu töötempost ilmselt paar kuud. Siis selgub, kas vähemalt debati tasemel alustatakse Riigikogus riigireformi sisulise aruteluga või piirdub kõik vaid koalitsioonilepingust tõukuva poliitilise punktikese kirjapanekuga. Ka kõige parema otsimise korral ei leia riigireformi algversioonist eriti palju riigireformi. Tuleb nõustuda riigikontrolöriga, kes oma 01.05.2020 kirjas Riigikogu põhiseaduskomisjonile kirjutas: «Riigireformi sildi all on ellu viidud üksikuid suuremaid ja väiksemaid tegusid, samas vastust Riigikontrolli lihtsale küsimusele – millist riiki me saame ja tahame ülal pidada? – endiselt ei ole. Pean nentima, et seda ei anna kahjuks ka menetletav Riigikogu otsuse eelnõu.»

Aeg on andnud riigi juhtidele juba ammu märku, et kosmeetilistest muudatustest enam ei piisa. On väga keeruline eirata vajadust vaadata põhjalikult üle väga paljud kui mitte kõik avaliku võimu ülesanded ja kohustused oma inimeste ees ning leida võimalusi neid paremini ja tõhusamalt täita. Kodanikel on õigus oma riigilt nõuda enamat. Peatselt selgub, kui palju ja milliseid muudatusettepanekuid Riigikogu liikmed eelnõule 181 OE esitavad. Siis selgub suures ulatuses see, milliseks võiks sisuliselt kujuneda riigireform ja tema tõehetk. Siis selgub lõppkokkuvõttes seegi, kas riigireform üldse tuleb või maabub see idee järgmiseks kümmekonnaks või enamaks aastaks mõnesse jäisesse keldrisse.

Riigireform ei ole eesmärk iseeneses. Reformi on vaja, et Eesti senised õnnestumised ei hääbuks heaolutunde vaikellu ega takerduks poliitilisse mugavustsooni.