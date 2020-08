Kui vaadata ajakirjanduses avaldatud reaktsioone, siis üks ei tohi sõna võtta, sest ta on kandnud kleiti ning ühe kirjanikuproua sooja niiskesse kohta saatnud. Teine võttis Kadrioru Roosiaias üles rahvusteema, olemata piisavalt eestlane ning tema on kirjutanud luuletuse, kelle kõigiga ta tahaks lapsi saada.

Kolmas on ähvardanud süütute inimeste surma ja hävingut, tema ei tohiks sõna saada. Neljas ei ole valitud õigesti, näiteks president ning tema ei tohiks sõna võtta. Viies ei tohi sõna võtta, sest ta on sõjaväelane ning peab käsku täitma, loetles Koorberg. Kas Raivo Aeg, kes on reklaamis tapnud prussakamürgiga poliitilisi konkurente, tohiks rääkida õiglusriigi teemadel? Kas Mikk Pärnits, kes on öelnud, et laulupidu on propagandaüritus, tohiks rahvusküsimustes sõna võtta?