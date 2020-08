Eesti tervishoius on liiga palju sotsialismi ja see kipub kogu ühiskonna jätkusuutlikust takistama, kirjutab Riigikogu liige Urmas Espenberg (EKRE)

Üha pikenevad ravijärjekordad, arstiabi kättesaamatus ja selle kõikuv kvaliteet kinnitavad seda ilmekalt. Kõike üritatakse tsentraalselt kontrollida ja igasugune eraalgatus ning turumajanduslik initsiatiiv tõrjutakse eemale. Apteegireformiga mindi lausa eraomandi kallale. Kõiges püütakse jäljendada Skandinaavia heaoluriike andmata aru, et oleme tervisehoiu vallas Euroopa Liidus hoopis punase laterna rollis. Miks see nii on ja kuidas edasi minna?