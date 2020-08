Pärast pühapäevast sadade tuhandete inimestega meeleavaldusi üle Valgevene, kus nõuti Lukašenka tagasiastumist ja uusi valimisi, on ebatõenäoline, et Lukašenka suudab alanud revolutsiooni jõuga maha suruda. Viimased teated Minskist räägivad küll üksikute meeleavaldajate arreteerimistest ja kadumisest pühapäeva hilisõhtul , aga kinni võetakse neid nüüd salaja, mitte demonstratiivselt kaamerate ees.

Kui alanud üldstreik laieneb ja tõepoolest kogu riigi halvab ning sõjavägi keeldub sekkumast, jääb Lukašenkal üle kolm võimalust: põgeneda, proovida läbi rääkida või proovida Venemaalt abi saada. Esimeseks on ta arvatavasti liiga ennast täis, teiseks on kohe-kohe liiga hilja ja kolmandat stsenaariumi ei suuda ta kontrollida. Lukašenka usutavasti ei tahaks Putini mehikesi appi saada. Kuigi vägivaldne diktaator, peab ta ennast Valgevene isaks ja peab Valgevene suveräänsust fundamentaalselt tähtsaks. Kas tähtsamaks kui oma võimu, see selgub peagi. Igatahes läheks Venemaa „appi tulekul“ mäng igal juhul Lukašenka kontrolli alt välja. Seega on ta juba praegu olukorras kus enam protsesse ei kontrolli ei sise- ega välisriiklikult.