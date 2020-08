Termotuumapohmeluses, kaks päeva jutti joonud, auto hunnikusse ajanud ja teenistusrelva panti pannud Revacholi detektiiv Harrier Du Bois alias Harry on see veetlev tegelane, kelle nahka peab mängija pugema, et kogeda Eesti arvutimängu «Disco Elysium» (stuudio ZA/UM).