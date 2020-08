Seksuaalharidus annab lapsele enda keha üle kontrolli

Terminite tundmine aitab laste väärkohtlemist tuvastada

Keha tundmaõppimine ei tee lastest ja õpetajatest perverte

Postimehe töötaja Tuuli Põhjakas. FOTO: Mihkel Maripuu / PM/Scanpix Baltics

Lauri Vahtre eksib, kui arvab, et seksuaalkasvatuse viimine lasteaedadesse on lastelt süütuse röövimine. Vastupidi, teadlikkus reproduktiivorganitest, nende õigetest nimedest, hooldamisest ja kehalisest autonoomiast on see, mis annab lastele nende süütuse üle kontrolli.



Veelgi enam, teadlikkus, et on olemas vaba voli oma keha üle otsustada ning langetada seda puudutavaid otsuseid kellestki teisest sõltumata, on see, mis sageli süütut iga pikendab.