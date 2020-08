Poliitikud ja (tipp)sport on lahutamatud ja sõltuvad üksteisest nagu yin ja yang. Võimulolijate käes on riigi rahapaun, milleta tipptasemel sporti teha ei saa. Samas kuuluvad parajasti võidulainel olevatele sportlastele publiku ovatsioonid, millest osasaamist ihkab iga rahvaesindaja.

Lõuna-Eestis toimuva WRC-ralli puhul saavad need huvid parimal võimalikul moel kokku. Ott Tänaku edu on teinud rallist Eestis ülipopulaarse­ spordiala, mille menu kasvab WRC- võistlusega veelgi. 2,5 miljonit eurot, mille valitsus ralli korraldamiseks eraldas, pole suures plaanis ränk summa, kuid kahtlemata soovivad poliitikud sellelt dividendi võtta.