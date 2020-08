Karina Orlova FOTO: Erakogu

Viiendat aastat Washingtonis elav ja töötav Ehho Moskvõ ajakirjanik Karina Orlova leiab, et tegu pole vaid presidendivalimistega Valgevenes ja reaktsiooniga sellele, vaid globaalse põlvkondadevahelise konfliktiga. Ühel pool rindejoont on need, kes tahavad säilitada aegunud ühiskondlikke suhteid – olgu tegu putinistide või nendega, kes end opositsiooni ridades mugavalt sisse on seadnud -, teisel pool noored, kes tahavad elada vabas maailmas.

Vaatan protestidele Valgevenes ja näen, et tegu pole pelgalt protestidega konkreetse Lukašenka vastu.

Lukašenka on ainult nüri, julma, progressile jalgu jäänud sovoki ja post-sovok-i koondkuju. See ei kärvanud ühes nõukogude anakondaga, vaid jäi ellu ning sündis uuel kujul, ent sama baasiga - põhimõttelageduse, silmakirjalikkuse, ihnsuse, alatuse, pealekaebamiskihu ning muidugi igandlikkusega - ümber.

Valgevene Keskvalimiskomisjoni juht on samasugune lukašenka, anult seelikus. Tädi, kes ronis kooli teiselt korruselt ühes valimissedelitega alla, on samuti lukašenka. Nemad/teie olete Lukašenka. Aga samuti Porošenko ja - otse loomulikult - Putin.

Vaatan kolme Valgevene amatsooni ja inimesi, kes on tulnud tänavale protestima, ja näen uut põlvkonda, kel tõeliselt pole sovokiga pistmist. Inimesed, kes ei tea, mida tähendab läbi komsomoli karjääri teha ja kohe seejärel värvi muuta.

Lukašenka vastu protestijad pole anti-sovok, vaid nad on väljaspool sovoki. Teine universum. Nagu telegraaf ja mobiilne internet on mõlemad sidevahendid, ent kvaliteet on erinev.

Võib palju tahes endale vastu rinda taguda ning end opositsionääriks nimetada, ent kui te olete trumpistid, rassistid ja šovinistid, levitate vandenõuteooriaid ja ei adu, mida tähendab ahistamine, ning seda, kui tormiliselt on muutunud normid, pole te opositsionäärid. Te olete täpselt samasugune Lukašenka / Putin / post-sovok, ainult et ilma võimu ja rahata. Elades oligarhide armuandidest ja grantidest – kui teil on vedanud, nagu te ise arvate.

Tähtsa näoga mingites mõttetutes opositsionääride klubides istujad ning uuele põlvkonnale õpetussõnu õigest teest jagajad. Oma üleolekutundes ja kõrkuses te ei tea neist midagi ega tahagi teada. Teid lahutab neist kuristik. Pealekaebuste kirjutajad, intriigide punujad, seljataga sosistajad, et teile ebemugavad inimesed - just nimelt need, kes julgevad kahelda teie vajalikkuses - on KGB kaastöölised.

Te ei häbene ja ei mõista oma rassismi, šovinismi ja ahistamist, kirjutate häbenemata ning demonstratiivselt vene keeles seda, mille eest jäetaks Läänes kõikidest kontsertidest ja grantidest ilma. Te olete vähkkasvaja noore põlvkonna kehal. Te leiate, et teie kogemus teeb teid noortest paremaks elu tundjaiks. Tegelikult on kõik, mis te teate, see, kuidas pugeda läbi komsomoli ja imiteerida pseudo-organisatsioonides tormilist tegevust. Korraldada konverentse ja istungeid, millel on vaid üks kasutegur – kõditada teie enesearmastust.

Elust ei tea te midagi, sest olete oma kõrkuse orjad, te ei märganud vertikaalsete struktuuride kokkukukkumist. Keegi ei seisa enam «teadjate» ja «sisselubatute» klubi väravavalves. Teie autoriteeti pole kellelegi tarvis. Kogu autoriteet on Twitteris, YouTube-is ja Facebookis (Venemaal). Juri Dudi (33aastane Vene ajakirjanik ja blogija - tõlk.) vaatavad miljonid, teid tänu promole kümned tuhanded.

Kui te suudaksite, te trambiksite nii Dudi kui suvalise teise jalge alla. Teie – see on 1990ndate aastate bandiitlik «katus», mida keegi enam ei vaja.

Te ei mõista uut maailma ja ei soovi teda mõista. Te vihkate seda uut maailma, sest teile, määndunud post-sovokile, seal kohta pole. Ja te teate seda. Te olete õnneks väljasurev liik, mis on meeleheitlikult elu külge klammerdunud.

Ja mida kauem te seda teete, seda kauemaks Putin ja Lukašenka võimu juurde jäävad. Ja te teate, et ühes Putiniga pühitakse ka teid ühiskondlikust ruumist sekundiga. Sest Putini puhul on teil mugavaks istutud paik – Putini opositsioon. Ilma Putinita jääte oma osast ilma, sest Putini opositsioon pole anti-Putin, mis on sisu poolest sama, ent teist karva võõbatud. Putini opositsioon on väljaspool Putinit - tähendab väljaspool sovoki.