Linnamäe pais kui Eesti kauneimaks ennesõjaaegseks tööstusehitiseks tunnistatud mälestis võib sattuda täiendama lagunevate mälestiste rida. Selleks piisab, kui paisu hooldav elektrijaam sunnitakse seiskama, sest ilma elektrijaamata pole ka raha, et mälestist korras hoida.

Keskkonnaministrit tasub tunnustada möödunud nädala lõpul kõlanud selge seisukohavõtu eest, et ta küsib Linnamäe paisule valitsuselt erandit. Meenutame, et valitsus tegi juba möödunud aasta oktoobris protokollilise otsuse, et Linnamäel ei prevaleeri kalakaitselised huvid muinsuskaitseliste ja sotsiaal-majanduslike üle.