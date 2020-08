Kuigi sotsiaalmeedia võimendab provokatsioone ja pahameeleavaldusi ega suuda edasi anda nüansse, ei vabasta see ühegi sõnumi autorit vastutusest, kirjutab kolumnist Andres Herkel.

Paljude riikide ja organisatsioonide avalikud suhted käivad järjest enam sotsiaalmeedia kaudu. Twitter, Facebook ja Youtube on esimesed kanalid, kus uutest algatustest teada antakse. Traditsiooniline blogi on juba vanaaegne «pikkade mõtete mänguplats». Sotsiaalmeedia trump on kiirus, aga mitte alati usaldusväärsus.