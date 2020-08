Nagu kõik Eesti erakonnad, tunnevad ka sotsiaaldemokraadid kahetsust selle üle, et Eesti ja meie liitlaste suhted Venemaaga on pikaajalises madalseisus, kuid süü kehvade ja pingeliste suhete eest lasub täiel määral Kremlil ja suhete parandamise eelduseks on Venemaa valmisolek oma poliitikaid ja käitumist muuta.