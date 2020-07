Põhiseaduses on seitsmel korral sõnad «võrdsus» ja «veendumus». Paragrahv 41 ütleb, et «igaühel on õigus jääda truuks oma arvamustele ja veendumustele. Kedagi ei tohi sundida neid muutma.» Kuid lasteaednik Kadri Tennosaarega läks teisiti: teda pandi töösuhte survel kustutama Facebooki postitust, milles ta esitas küsimusi Ulla Ilissoni 6900-eurose palga kohta ning saatma peaminister Jüri Ratasele ka vabanduskirja.