Meile on ta küll anonüümne, ent mitte terviseametile ega oma kolmele lähikondsele, kellest üks sõitis isolatsioonikorraldust eirates Narva tuuritama. Leidub lugusid, milles kaitstakse jooksikut: ta ju ei teadnud, et tal on viirus. Ent mida on korrutatud terve esimese laine vältel? Haiguskahtluse korral püsi kodus ja jälgi tervist 14 päeva. Ja kui inimene on andnud koroonaproovi, moodustab see vaid pool rehkendust: tulemuste selgumiseni peaks hoiduma kontaktidest.