Kui uskuda Facebooki fotovoogu, on ­Kuldiga kosk, Trakai loss ja Sigulda kepipark kaugeimad punktid, kuhu eestlased sel suvel reisivad. Paljud jäävad sootuks Eestisse, mõnikord torisedes, kui kallis kõik on, aga enamasti uhkelt imestades, milliseid turismipärle nad kodu­uksest vaid sadakonna kilomeetri kauguselt püüavad.

Tõenäoliselt tänu sellele, et ma ise Hispaania-avantüüri (vt Arterist) ei varjanud, tean, et tegelikult leidub omajagu ka neid, kes reisivad kaugemale. Lihtsalt enamasti ­püütakse seda vaikselt teha, sest praegu sotsiaalmeediasse Vahemere äärest pildi postitamine on umbes sama kui kelkida süütevedeliku joomisega. See pole küll illegaalne, kuid ei meeldi õigustatult ei meie riigiaparaadile ega suurele osale kaaskodanikest.