Vastuseks survele eemaldada ajakirja Telegram koroona-teemaline number müügilt, kirjutab OÜ Lehepunkt tegevjuht Kristo Heinmaa, et arutelu sõnavabaduse piiride üle on teretulnud, aga enne tsensuuri kehtestamist tuleks selgeks teha millise institutsiooni ülesanne see peaks olema ja kuidas seda teostada.

Viimastel nädalatel on Postimees tõstatanud väärt teemaalgatuse: kus on sõnavabaduse piirid ja kelle vastutada on kontroll ajakirjandusliku sisu üle. Teemapüstitus sai alguse viimasest ajakirjast Telegram, mis käsitles koroonakriisi. Mul kahjuks puudub pädevus ütlemaks, millised ajakirjanduses käsitletud koroonaartiklid on adekvaatsed ja millised mitte. Ometi on Postimees ja Indrek Ibrus tõstatanud küsimuse, et taoliste artiklite avaldamisotsuse peaks tegema Lehepunkt.